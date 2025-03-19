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SON DAKİKA... Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Üzülerek söylüyorum milletimizin iradesini gasspetmeye çalışa bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe alet ederek 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum ve ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağım. O kişiye ve bütün süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

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