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İBB'den İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama geldi. İBB X hesabından yapılan açıklamada, "Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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İBB'den İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili açıklama
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. İBB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."

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