Bakan Şimşek: 2024 yılında dezenflasyon hız kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 bankanın arasında ihracatçılara yönelik yeni kredi paketinin devreye alınmasından sonra, sosyal medya hesabında değerlendirmede bulundu. Şimşek, kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edileceğinin mesajını verirken, "2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in değerlendirmesinin detayları şöyle:

"Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.

Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz.

Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek."