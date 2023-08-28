İhracatçılar için 1 milyar dolarlık yeni paket

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank arasında, ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı. “Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi” kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Birlik üyesi firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda, kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek. Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.

Faizler dolarda yıllık %7,99, TL’de TLREF+4

Merkez Bankası limitlerine takılmayan ihracatçılara yönelik olan kredi paketi ile tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak. Toplantıda veriler bilgilere göre dolar cinsi kredilerde yıllık faiz yüzde 7,99, Euro cinsinden yıllık yüzde 6,99, TL cinsi kredilerde ise TLREF artı 4 puan şeklinde uygulanacak. 1 milyar dolarlık hacim tamamlandığı takdirde ise yeniden limit açılması da gündemde olacak.

Basın toplantısına katılan banka yöneticileri arasında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, TEB Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ve Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Demiröz yer aldı.

6 ay geri ödemesiz dönem

Kredi paketinde 6 ay geri ödemesiz dönem öngördüklerini belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte yaptığımız protokolle Ülkemizin geleceğine yatırım yapma bilinci ile hareket ediyoruz. Ekonominin ve ticaretin dinamikleri çok hızlı değişiyor, bu değişime ayak uydurmakla birlikte değişime yön veren ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak amacıyla buradaki üye Bankalarımız ile birlikte yeni bir finansman desteğini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aracılığı ile ihracatçılarımıza sağlayacağız. 11 Bankanın katılımı ile 1 milyar dolar tutarına ulaşacak bu kredi paketiyle ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan ihracatçılarımızın, finansmana erişimlerini kolaylaştıracağız” dedi.

Dünya ticaretinde rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine ulaşabilmek için, özellikle teknolojiye dayalı ihracat ürünlerinin ve üretim kompozisyonun artırılması rekabet gücünün yanında finansman gücüne de olumlu katkılar sağlayacağını söyleyen Çakar, “Bankalarımızla birlikte ihracatçılarımıza, doğru zamanda doğru finansman modelleri sunarak rekabet güçlerinin artırılmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Paket kritik bir önem taşıyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise 61 ihracatçı birliğinin, 27 sektörün ve 115 bin mal ve hizmet ihracatçısının ortak sorunu olan finansmana erişimin çözümü için 11 banka ile bir araya geldiklerini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında 265 milyar dolar mal ve 120 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: “2028 yılı için 400 milyar doları mal ve 200 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 600 milyar dolarlık hedefi koyduk. İhracat rakamları büyüdükçe finansman ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Büyük hedeflere ulaşmanın kilidi ise finansman. Bankalarımız her zaman ihracatın en büyük destekçisi konumunda oldular. Küresel ölçekte yaşanan yüksek enflasyon ve finansal dar boğaz sürecinde, yine bankalarımızla beraber yol alacağız. Bankalar ve ihracatçılar olarak ortak ülkümüz, ortak bir derdimiz var: Türkiye’nin refahını artırmak ve ekonomisini büyütmek. Bu ortak vizyonla bir araya gelerek iş birliği yaptık. Bu iş birliği sonucunda 1 milyar dolar hacminde yeni bir ürün çıktı. Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi ihracatçılarımız için kritik önem taşıyor.”

BASIN TOPLANTISINA KATILAN BANKA YÖNETİCİLERİ:

• Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

• Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih

• Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

• İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

• Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran

• Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz

• Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan

• QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan

• Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu

• TEB Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan

• Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Demiröz