Bakan Şimşek: Kamu ihale reformu yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, cuma günü itibarıyla swap hariç net rezervler 2020'den sonra ilk kez artıya geçtiğini belirtti ve "Eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıkmıştır" dedi.

Şimşek konuşmasının devamında, "Programın daha başındayız, sabır ve kararlılıkla önümüzdeki 2,5 yıl uygulayacağız" olarak ifade etti.

Bakan Şimşek ayrıca, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi olduğu söyledi.

Öte yandan Şimşek, "Vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir çalışmanın neredeyse son aşamasına geldik; hazirana yetişir mi bilmiyorum" dedi.

Şimşek, "Çok büyük ihtimalle bu ay içerisinde Dünya Bankası Başkanı bizi ziyarete gelecek. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası Başkanı takvimde değişiklik olmazsa bizi ziyarete gelecek" şeklinde kaydetti.

Bakan Şimşek, "Şu anda piyasa bizi sanki kredi notumuz 1,5 kademe daha yukarıdaymış gibi fiyatlıyor" dedi ve konuşmasının devamında, "Vergide adalet ve etkinlik noktasında bir reform yapacağız, kamu ihale reformu yapacağız" olarak belirtti.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kaliteli ve dengeli bir büyüme var, cari açık giderek daralıyor. Cari açık bu sene büyük ihtimalle 25 milyar dolar civarına inmiş olacak.

Mayıs ayında çok büyük ihtimalle cari açık GSYH'nin yüzde 2,5'inin altına inmiş olacak.

4 yıl sonra rezevler artıya geçti

Cuma günü itibarıyla swap hariç net rezervler 2020'den sonra ilk kez artıya geçti. Rezervlerdeki iyileşme çok net bir şekilde Türkiye'nin kırılganlığını azaltmıştır, eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıkmıştır.

Programın daha başındayız

Kısa vadeli kaynaklar her an yön değiştirebilir, biz sırtımızı oraya dayamıyoruz.

Türkiye'nin risk primi hala yüksek, çünkü programın daha başındayız, sabır ve kararlılıkla önümüzdeki 2,5 yıl uygulayacağız.

Eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var. Aldığımız döviz karşılığı verdiğimiz TL'yi nasıl piyasadan geri çekeriz onunla uğraşıyoruz.

Program bizim öngördüğümüzden çok daha iyi çalışıyor.

Enflasyon hızlı bir şekilde düşüşün eşiğinde

Piyasa bugün "Bu program kararlılıkla uygulansın, 24 ay sonra enflasyon yüzde 20 civarına inecek" diyor, biz daha iyisi olacağını düşünüyoruz. Piyasa önümüzdeki 12 ay için enflasyon yüzde 33 olacak diyor, biz piyasa öngörüsünün biraz muhafazakar olduğu kanısındayız.

Enflasyon hem kalıcı hem hızlı bir şekilde düşüşün eşiğindedir.

Vergide adaleti sağlayacak çalışmanın son aşamasındayız

Vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir çalışmanın neredeyse son aşamasına geldik; hazirana yetişir mi bilmiyorum.

Özellikle gelecek sene bütçe açığı çok net bir şekilde yüzde 3'ün altına inecek.

Bu enflasyon kalıcı olarak düşecek ama zaman alacak. Hizmetlerdeki fiyat katılığını çözmemiz zaman alacak.

Kur oynaklığı azaldı

Dış kaynak, rezerv ayağı, TL varlıklar tercihi; Bütün bunlar kurda göreceli bir istikrara işaret ediyor.

Bu bir ekip işi, Merkez Bankasında çok kaliteli bir ekip var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız; ama önemli olan burada Cumhurbaşkanımızın programı sahiplenişidir.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması en kritik değişken

Cari açığı kalıcı bir şekilde milli gelire oranla yüzde 2,5'in altında tutmak istiyoruz.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması en kritik değişkendir; Özellikle yenilenebilir enerji.

Sırtımızı para piyasasındaki sıcak kaynak akışına dayamıyoruz

(DİBS) İlgi son dönemde muazzam bir şekilde arttı. Son 12 ayda net bazda DİBS'lere yabancı girişi 7,3 milyar dolar; Borsaya giriş de 3,6 milyar dolar

Son 12 ayda yaklaşık net bazda 17 milyar dolarlık bir giriş var. Bunlar daha erken aşama; Bizim enflasyonu indireceğimize dair güven arttığı zaman çok ciddi fon akışı olacağına inanıyoruz

Tabii biz kısa vadeli swaplarda duran dış kaynağın daha uzun vadeli tahvil ve bonolara akışını tercih ederiz; Para piyasasındaki kaynak aşırı sıcak bir kaynaktır, sırtımızı ona dayayamayız ve zaten dayamıyoruz.

Dünya Bankası Başkanı bizi ziyarete gelecek

Bizim çok taraflı bankalarla ilişkilerimiz çok iyi; Dünya Bankası, EBRD, İslam Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası. Bugüne kadar bizim yaptığımız diyaloglarla bir kısmı açıklandı, bir kısmı yakında açıklanacak, yeni haberler her zaman olacak.

Çok büyük ihtimalle bu ay içerisinde Dünya Bankası Başkanı bizi ziyarete gelecek. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası başkanı takvimde değişiklik olmazsa bizi ziyarete gelecek.

60 milyar doları aşan kaynak üç yılda Türkiye'ye kanalize edilecek

Şu anda taahhüt veya taahhüte dönüşecek pozisyonları dikkate alırsanız 60 milyar doların üzerinde bir kaynağı önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'ye kanalize edecekler; Biz sırtımızı sıcak paraya dayamıyoruz.

Merkez Bankamız şu ana kadar oldukça proaktif; Biz Hazine olarak hazırız, sınırlarımız var ama elimizden geldiğince destekleyici olacağız.

Piyasa bizi notumuz 1,5 kademe daha yukarıdaymış gibi fiyatlıyor

Bizim ne örtük ne açık bir kur taahhütümüz yoktur, olamaz.

Şu anda piyasa bizi sanki kredi notumuz 1,5 kademe daha yukarıdaymış gibi fiyatlıyor.

Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kalkıyor mu?

Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak zaten ortadan kalkıyor; şu anda bir düzenleme yapma çalışmamız yok. Kira artışlarının makul bir patikaya inmesi için konut arzını artıracağız, önümüzdeki yıldan itibaren piyasa şartları da destekleyici olacak.

Kamu ihale reformu yapacağız

Vergide adalet ve etkinlik noktasında bir reform yapacağız, kamu ihale reformu yapacağız.

Bütün dünyada çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulaması başlayacak, yüzde 15 gibi; Türkiye de tabii ki bu düzenlemeyi yapacak.

Vergide istisna ve muafiyetlere bakıyoruz, bu konuda önemli bir çalışmamız var.

Türkiye Gri Liste'den çıkacak mı?

FATF'nin bu ay sonu bir toplantısı var, o toplantının gündem maddelerinden biri Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı, biz gitmeyi düşünüyoruz. İlk gelen sinyaller giden heyetin olumlu rapor yazdığı yönünde, dolayısıyla herhangi bir siyasi mülahaza olmazsa Türkiye Gri Liste'den çıkmış olacak.