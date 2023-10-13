Bakan Şimşek: En azından 1 yıla ihtiyacımız var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de mali konsolidasyonun sağlandığına vurgu yapan Şimşek, "Ekonomik programın sonuçlarını görmek için en azından 1 yıla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Kur korumalı mevduata ilişkin ise, "Kur korumalı mevduattan çıkarken geleneksel lira mevduatları dolarizasyona göre daha cazip hale getiriyoruz" dedi.

Şimşek konuşmasının devamında, doların, gelişen ülke piyasalarına karşı güçlendiğinin de altını çizdi.

Şimşek, "Para politikası, politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı" derken; kurala dayalı para politikasına geri dönüleceğini belirtti.