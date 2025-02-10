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Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor

Bakan Şimşek, "Vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor" dedi.

Bakan Şimşek, X üzerinden "Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadelenin tüm sektörlerde sürdüğünü kaydetti.

Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı!Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı!Ekonomi

 

 



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