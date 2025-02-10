Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor" dedi.

Bakan Şimşek, X üzerinden "Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadelenin tüm sektörlerde sürdüğünü kaydetti.

Vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor. https://t.co/9q1eYXqJlR — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 10, 2025





