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Bakan Şimşek: Politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz

Bakan Şimşek, "Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü istatistiklerinin ve sanayi üretimi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor.

İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı.

Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı.

Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz." 

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