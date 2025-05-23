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Bakan Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Bakan Şimşek, Eximbank'ın sendikasyon kredisi ve Hazine'nin dolar tahvil ihracının ardından yaptığı değerlendirmede, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın sendikasyon kredisi ve Hazine'nin dolar tahvil ihracına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir.

Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir.

Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."

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