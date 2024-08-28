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Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi: Önemli mesafe katettik

Bakan Şimşek, dış ticaret dengesi verilerini değerlendirirken, "Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik" şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi: Önemli mesafe katettik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının sağlanacağına vurgu yapan Bakan Şimşek, "Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik" olarak belirtti.

Bakan Şimşek şu detayları paylaştı:

"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.

Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.

Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız."

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