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Bakan Şimşek’ten diyabetli çocukların sensör talebine yeşil ışık: Sorunu çözmeye çalışacağız

TİP 1 Diyabet hastası çocuklar için şeker ölçüm sensörlerinin geri ödeme kapsamına alınması talebi uzun zamandır gündemdeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, “Sorunu en kısa sürede imkanlarımız çerçevesinde çözmeye çalışacağız” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek’ten diyabetli çocukların sensör talebine yeşil ışık: Sorunu çözmeye çalışacağız
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TİP 1 Diyabet hastası çocuklar ve aileleri şeker ölçümüne yarayan sensörünün Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme kapsamına alınmasını bekliyor.

Bakan Şimşek: İmkanlarımız çerçevesinde çözmeye çalışacağız

Bu talep Meclis’te bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Biz tabi ki duyarlı olmak durumundayız. İlgili Bakan arkadaşlarımızla konuyu çalışacağız. En kısa süre içerisinde imkanlarımız çerçevesinde çözmeye çalışacağız” dedi.

Maliyeti yüksek olunca devlet tarafından karşılanması isteniyor

Türkiye’de 30 bine yakın çocuk TİP 1 diyabet hastası ve günde en az 10 kez parmaklarını delerek kan şekerlerini ölçmeleri gerekiyor. Şeker cilt altına yerleştirilen sensörle parmaklar delinmeden ölçülebiliyor. Ancak maliyeti yüksek olduğu için devlet tarafından karşılanması isteniyor.

Aylık maliyeti 5 bin lirayı buluyor

NTV'ye konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Bu sensörlerin kullanım süresi büyük çoğunlukla 10 günle 14 gün arasında. Aylık maliyeti ortalama 5 bin lira civarında. İnsan hayatını kurtaran bir sistem. Bu sensörde şeker düştüğü zaman hem çocuğun haberi oluyor hem de aile izleyebiliyor. Hem de 24 saat boyunca sağlık ekibi uzaktan izleyebiliyor” dedi.

Aileler ücretsiz sensör ve pompa desteği bekliyor

Günlük zorunlu ölçümler 12’yi bulabiliyor. Bazen gece ölçümlerinin de yapılması gerekiyor. Aileler ücretsiz sensör ve pompa desteğinin karşılanmasını istiyor.

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