  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. HIV vakaları artıyor! 13 yaşındaki çocuğun AIDS’ten ölmesi korkunç detayı ortaya çıkardı
Takip Et

HIV vakaları artıyor! 13 yaşındaki çocuğun AIDS’ten ölmesi korkunç detayı ortaya çıkardı

Çocuklarda HIV pozitif vakalarındaki artış dikkat çekiyor. İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten hayatını kaybetmesi ve çocuk HIV vakalarındaki takip listesinin 100’ü bulması tartışmalara neden oluyor. Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde 100 çocuktan 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olmasına dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HIV vakaları artıyor! 13 yaşındaki çocuğun AIDS’ten ölmesi korkunç detayı ortaya çıkardı
Takip Et

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. HIV pozitif olduğu bile bilinmeyen çocuğun, kemik erimesi nedeniyle hastaneye yatırıldı. Son evrede AIDS olduğunun tespit edildiğinde artık çok geç kalınan çocuk, hayatını kaybetti. 

100 çocuktan 20’sine AIDS cinsel yolla bulaştı

Türkiye’de çocuk HIV vakalarında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin NTV’ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu söyledi. Somer, bu çocuklardan 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu dikkat çekiyor.

İstismar yoluyla bulaştığı tespit edildi

Çocuklarda HIV pozitif vakalarındaki artış dikkat çekici. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde şu anda HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk var. Bunun ya istismar ya da aileden geçişli olduğu biliniyor.  

"5-6 yıldır vakalarda artış var"

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu.” dedi.

5 çocuk vaka hayatını kaybetti

100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

 Her çocuk HIV vakası adli olarak araştırılıyor

Çocuklarda HIV’in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu. Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

Türkiye’de bilinen 250 HIV pozitif çocuk var

Türkiye’de bilinen, teşhis koyulan 250’ye yakın HIV pozitif çocuk var. Aileleri uyaran Somer, “Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Annesi HIV pozitif olup sağlıklı dünyaya gelen 200 çocuk takip ediliyor

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200’e yakın çocuk takip ediliyor.

Ambulans uçak 3 aylık bebek ve 5 yaşındaki çocuk için havalandıAmbulans uçak 3 aylık bebek ve 5 yaşındaki çocuk için havalandıGündem
Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...Dünya
Ukrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybettiUkrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybettiDünya

 

Gündem
SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt
SGK'dan Mansur Yavaş'a yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açıklaması: Vız gelir, tırıs gider
Savcılık soruşturma başlatmıştı, İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Rojin Kabaiş'in otopsi raporu ortaya çıktı! İşte ölüm nedeni
Rojin Kabaiş'in otopsi raporu ortaya çıktı! İşte ölüm nedeni
CHP tam kadro sahaya iniyor! Gündem yoksulluk ve asgari ücret
CHP tam kadro sahaya iniyor! Gündem yoksulluk ve asgari ücret
Özel tıbbi amaçlı gıdalara yeni KDV düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel tıbbi amaçlı gıdalara yeni KDV düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağanak yağış geliyor! Donacağız.. Tarih belli oldu
Sağanak yağış geliyor! Donacağız.. Tarih belli oldu