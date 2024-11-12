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Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...

Rusya'da Devlet Duması, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasa, çocuksuzluk propagandası yapan bireyler ve kuruluşlara para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...
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Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nda yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Buna göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilecek ve bunlara ceza kesilecek.

8 bin dolara kadar ceza

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Medya yoluyla propagandaya 51 bin dolara kadar ceza

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla kabul edildiği belirtildi.

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