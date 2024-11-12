  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. COP29'da kriz! Duda, Lukaşenko ile aynı karede olmak istemedi
Takip Et

COP29'da kriz! Duda, Lukaşenko ile aynı karede olmak istemedi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, COP29'a katılmasına rağmen liderler fotoğrafına Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile aynı karede yer almak istemediği için katılmadığı iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
COP29'da kriz! Duda, Lukaşenko ile aynı karede olmak istemedi
Takip Et

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko' ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.

En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?Ekonomi

 

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüBakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüGündem

 

Dünya
Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...
Rusya'da 'çocuksuzluk propagandası' yasaklandı! İşte cezası...
Husiler'den ABD uçak gemisine saldırı: USS Abraham Lincoln hedef alındı
Husiler'den ABD uçak gemisine saldırı: USS Abraham Lincoln hedef alındı
Trump dönemi Türkiye’yi nasıl etkiler? ABD'li uzmanlar: Türkiye'nin bu konuda bir rol oynaması gerekecek
ABD'li uzmanlar: Türkiye'nin bu konuda bir rol oynaması gerekecek
Trump'ın 'sus payı' davası yargıç kararıyla ertelendi
Trump'ın 'sus payı' davası yargıç kararıyla ertelendi
Nijerya ve Çin’den 1,2 milyar dolarlık alüminyum tesisi anlaşması
Nijerya ve Çin’den 1,2 milyar dolarlık alüminyum tesisi anlaşması
Japon perakendeci Seven&i İsrail’deki mağazalarını kapatma kararı aldı
Japon perakendeci Seven&i İsrail’deki mağazalarını kapatma kararı aldı