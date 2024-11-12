COP29'da kriz! Duda, Lukaşenko ile aynı karede olmak istemedi

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko' ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.