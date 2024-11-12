Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze, Lübnan ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi.
AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı." bilgisini verdi.
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