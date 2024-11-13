Ambulans uçak 3 aylık bebek ve 5 yaşındaki çocuk için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebek ve 5 yaşındaki bir çocuğun tedavi için Mardin ve Erzurum’dan alınarak Ankara’ya nakledildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum'dan alarak Ankara'ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."
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