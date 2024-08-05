  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi
Takip Et

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

Bakan Şimşek, bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken, "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı" dedi ve "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" şeklinde vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Temmuzda aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı arttığını ifade eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
Ekonomi
Yerli şeker pancarı tohumu hasadı başladı
Yerli şeker pancarı tohumu hasadı başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Üreticilere 3 milyarın üzerine tazminat ödemesi
Bakan Yumaklı duyurdu: Üreticilere 3 milyarın üzerine tazminat ödemesi
AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE: Ağustos kira zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?
AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE: Ağustos kira zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Temmuz ayı zam şampiyonu belli oldu
Temmuz ayı zam şampiyonu belli oldu
Borsada devre kesici çalıştı, işlemler durduruldu
Borsada devre kesici çalıştı, işlemler durduruldu