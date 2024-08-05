Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Temmuzda aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı arttığını ifade eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."