Bakan Şimşek'ten 'S&P' yorumu
Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından, "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Atılan adımların karşılık bulduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor" dedi ve "Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.
Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.
Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 1, 2023
Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına… https://t.co/k5fJoj6roY