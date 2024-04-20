Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da Bayat ilçesindeki Bayat-1 tüneli ile il merkezindeki V01 Viyadüğü'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde gelinen son durumu yerinde görmek için saha programı düzenlediklerini söyledi.

Güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve çalışma arkadaşlarından projeyle ilgili bilgi aldıklarını kaydeden Uraloğlu, "Hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içinde de kazısını bitirmiş olacağız." dedi.

Aynı şekilde Afyonkarahisar'ın kuzeyinden ilerleyen 2 bin 208 metre uzunluğundaki V1 Viyadüğü'nde de çalışmaların hızla sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işlerinde de çalışmalara başlayacağız. Hattın, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin yüzde 63'lük fiziksel ilerlemesini de gerçekleştirdik. Projemizin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek."