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Bakan Uraloğlu: İnternet faturalarında bizim düzenleyici yetkimiz yok

İnternet faturalarındaki artış, vatandaşların büyük tepkisini çekerken, konuya ilişkin bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu: İnternet faturalarında bizim düzenleyici yetkimiz yok
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Son zamanlarda internet faturaları hızla artarak vatandaşları zor durumda bırakıyor. 200-250 TL arasında olan faturalar, taahhüt süresi sona erdikten sonra 2 katına çıkarak 400-500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Paket içeriğine göre bu rakamlar daha da yükselebiliyor. Sosyal medyada fatura paylaşımları yapan vatandaşlar, bu fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

Yüksek internet faturalarıyla ilgili bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu internet fiyatlarına ilişkin,  "İnternet faturaları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti." dedi

"Müdahalemiz söz konusu değil"

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil. Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendirmek doğru olmaz." açıklamasında bulundu.

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