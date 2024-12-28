Bakımsız insan yoktur, pahalı kozmetik vardır: Fiyatlar 2018’den sonra nasıl değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Zincir bir kozmetik, kişisel bakım ve hijyen ürünlerini satıcısı mağazanın 2018 ve 2022 yılına ait broşürler, fiyatların zamanda yolculuk misali çok uzaklardan gelen bir “seda” misali geçmişte kaldığını gösterdi.

Diğer yandan da hesap yapmaya başlayınca artış oranlarının 6 ve 2 yıllık süreçlerde ne kadar yüksek olduğunu görmek ilgi çekici oldu. Kozmetik, hijyen ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışı gerçekten herkesi şaşırtan cinsten olmuş.

Tüm fiyat değişimleri indirimsiz fiyatlar üzerinden yapıldı.

Saç boyalarında artış

Saç boyaları set halinde 2018 yılında indirimli 5,95-17,90 TL aralığında, indirimli 8,95-29,90 aralığında satılırken, 2022 yılındaki broşürlerde fiyatların yüzde 433 oranında artışla 90 TL’ye çıktığı görülüyor.

2024 yılında mağazanın sitesinde son 2 yılda yüzde 233 oranında, 6 yılda yüzde 1675 oranında artışla 300 TL’ye çıktığı görülüyor.

Makyaj pahalandı

Broşürün diğer sayfasına geçildiğinde görülen makyaj malzemeleri fiyatları da yine uzak geçmişten geliyor gibi görünüyor.

2018’de rimel fiyatı 28,90 TL olurken, oje silmek için kullanılan aseton 3,95 ve likit ruj da 24,90 TL oluyor.

2024’te güncel fiyatlarla aynı ürünlerden sırasıyla rimel 454,50 TL, aseton 43 TL ve ruj da 333,50 TL oluyor. Fiyat artışları yine sırasıyla rimelde yüzde 1472, asetonda yüzde 989 ve rujda da yüzde 1239 oranında oluyor.

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Hijyen de zorlaşıyor

Broşürün bir diğer sayfasında da hijyen ürünlerinin fiyatlarına bakıldığında şampuanın 24,50 TL, bebek şampuanının 6,50 TL, duş jelinin 7,95 TL ve diş macununun da 25,90 TL olduğu görülüyor.

Hijyen ürünlerindeki fiyat artışları kozmetik kadar yüksek olmasa da yine de yüksek görünüyor. Aynı dönemde TÜİK TÜFE’de enflasyondaki artışın yüzde 572 ve “kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler” kalemindeki artışın da yüzde 356 olduğu görüldüğünde yüksek oluyor.

2024’te sırasıyla şampuanın fiyatı 199 TL, bebek şampuanının 31 TL, duş jelinin 59,50 TL ve diş macununun da 186,50 TL olduğu görülüyor.

Bu da fiyat artışlarını şampuanda yüzde 712, bebek şampuanında yüzde 377, duş jelinde yüzde 648 ve diş macununda da yüzde 620 seviyesinde gösteriyor.