Bakır ve alüminyumda hurda ithalatı zorlaştı, pazar payını rakiplere kaptırdık

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bakaner, Yeşil Mutabakat ile beraber bakır ve alüminyum hurdasına tüm dünyada talebin arttığını, Batı ülkelerinin de bu hurdaların ihracatını zorlaştırıp ithalatını kolaylaştırdığını, ancak Türkiye’nin tam aksi yönde politika uyguladığını söyledi. Türkiye’de bakır ve alüminyum hurdasının ithalatının gerek ek vergi gerek gümrük uygulamaları ile zorlaştırıldığını dile getiren Bakaner, “Maalesef bunu kötüye kullanan bir firma yüzünden tüm sektör cezalandırılıyor. Hurda ithalatının zorlaştırılması nedeniyle şu an pazardaki payımızı rakip Batı ülkelerine kaptırdık.” diye konuştu.

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Demir Dışı Metaller Meslek Komitesi Meclis Üyesi olan Ali Bakaner, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Yeşil Mutabakat sonrası birçok metal hurdasında olduğu gibi bakır ve alüminyum hurdasına da ilginin tüm dünyada artmaya başladığını söyledi. Bununla beraber hurda fiyatlarının da yükseldiğine işaret eden Bakaner, ihracat pazarlarında Türkiye’nin rekabet halinde olduğu Batı ülkelerinde de hurda bakır ve alüminyum konusunda birtakım girişimler olduğunu dile getirdi. Özellikle rakip ülkelerin söz konusu metal hurdaların ihracatını kolaylaştırıp, ithalatını zorlaştırma yoluna gittiğini vurgulayan Bakaner, “Çünkü bu hurdaları kendi ülkelerinde kullanıp katma değer katarak ihraç etmek istiyorlar.” dedi. Türkiye’nin de bu yaklaşımda olması gerektiğini savunan Bakaner, ancak tam aksi yönde politika uygulandığını kaydetti.

"Yüzde 90 seviyelerinde ithalata bağımlıyız"

Türkiye’nin hem bakır hem de alüminyumda yüzde 90 seviyelerinde ithalata bağımlı olduğunun altını çizen Bakaner, bu noktada alüminyum ve bakır hurdasının ithalatının kolaylaştırılmasını istediklerini ifade etti. Ancak gümrüklerdeki uygulamanın zorlaştırma yönünde olduğunu, ek vergilerin söz konusu olduğunu anlatan Bakaner, “Her sektörün içinde yanlış yapanlar olabilir. Maalesef bizim sektörde de yanlış yapan bir firma çıktı. Getirdiği hurda içinde orijinal ürün çıktı. Ama yanlış yapan bu firma dışında ikinci, üçüncü firmayı bulamazsınız. Ama şu anda sektörün tamamı cezalandırılıyor. Maalesef sektörün hurda ithalatının zorlaştırılması nedeniyle pazarımızı Batı ülkelerine kaptırdık.” şeklinde konuştu.

LME’ye kote depo için hızlanmalıyız

Metal sektörü olarak bir diğer taleplerinin de Türkiye’de Londra Metal Borsası’na (LME) kote gümrüklü antrepo açılması olduğunu aktaran Bakaner, bu deponun açılması halinde sadece sektörün değil lojistik ve finans sektörünün de olumlu etkileneceğini vurguladı. Bu noktada girişimler olduğunu ancak biraz ağırdan alındığını kaydeden Bakaner, oysa yakın zamanda Dubai ve Suudi Arabistan’da Londra Metal Borsası’na kote gümrüklü antrepolar açıldığını Türkiye’nin de bu yarıştan geri kalmaması için bir an önce bu depoyu hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.