  3. Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Fransız bankacılık devi Societe Generale, Türkiye'de enflasyonun yavaşlamasıyla beraber politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 24 olacağı tahminini paylaştı.

Societe Generale Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın ilk dört toplantısında 150'şer baz puan, ardından haziran ve temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini, devamında da her toplantıda 150'şer baz puanlık indirime gidileceğini öngördü.

Şirket, Türkiye'de gıda enflasyonundaki şokun azalmasıyla birlikte aylık enflasyonun yavaşlamasını bekliyor. Drimal, "Bu durumda maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesini sağlaması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonda yavaşlama bekleniyor

Societe General, aylık enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayarak gelecek yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerilemesini öngörüyor.

Morgan Stanley de geçtiğimiz günlerde paylaştığı raporda, 2026 yıl sonunda politika faizinin şu anki yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 27'ye indirileceği tahminini paylaşmıştı.

