Bankacılık sektörünün kârı yüzde 45 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak-ekim dönemine ilişkin bankacılık sektörü raporunu yayımladı. Buna göre, yılın ilk 10 ayında bankacılık sektörünün net karı 486,0 milyar TL'ye ulaştı. Böylece geçen yılın aynı döneminde görülen 335,9 milyar TL'ye göre yüzde 44,7 artış görüldü.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 757 milyar 871 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 7 trilyon 410 milyar 481 milyon TL arttı.

Eylül 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 991 milyar 153 milyon TL, menkul değerler 3 trilyon 698 milyar 425 milyon TL oldu.

2022 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 51,7, krediler toplamı yüzde 45,0, menkul değerler toplamı yüzde 56,0 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,53'ten yüzde 1,54'e çıktı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 56,3 artışla 13 trilyon 848 milyar 142 milyon TL oldu.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 37,7 artışla 1 trilyon 935 milyar 364 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,52'den yüzde 18,44'e indi.