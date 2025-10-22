Bankalarda çeyreklik kâr artışı tek hane

ŞEBNEM TURHAN

Bankacılık sektörü umutlu başladığı 2025 yılında üçüncü çeyreği geride bıraktı. Önceki çeyreklere göre net faiz marjında kısmi iyileşme yaşayan sektörde aracı kurumların beklentisi 90 milyar lirayı aşan net kar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63-64 seviyesinde artış yaşanması. İkinci çeyreğe göre ise bankacılık sektöründe net karın üçüncü çeyrekte yüzde 5 seviyesinde artması bekleniyor. Aracı kurumların tahminleri kamu bankalarının üçüncü çeyreği daha pozitif geçirdiğini öngörüyor.

Kurumların beklentileri ve raporlarında dikkat çeken noktalar şöyle:

DENİZ YATIRIM

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek öncülüğünde hazırlanan raporda bankaların toplam net karının çeyreklik bazda yüzde 4, yıllık bazda ise yüzde 63 artış göstermesi beklentisi yer aldı. Rapora göre kamu bankalarında bu dönem kar artışının özel bankalara göre biraz daha yüksek olması öngörülürken kamu bankalarının net karının çeyreklik bazda yüzde 23, yıllık bazda ise yüzde 68 artış gösterebileceği belirtildi.

Rapora göre özel sektör bankalarının net karı çeyreklik bazda hemen hemen yatay kalabilir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 64 artabilecek. Sektör genelinde özsermaye karlılığının yüzde 21,1 ile bir önceki çeyreğe göre yatay kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık 5 puan kadar artış sergileyebilecek. TL kredi büyümesinin önceki iki çeyreğe göre hafif yavaşlayarak çeyreklik yüzde 8,5 seviyesine yakınlaştığı, yabancı para kredilerde ise yılın ilk yarısındaki artış hızına göre belirgin bir ivme kaybı ile bir önceki döneme göre yüzde 1,8 büyüme yakalandığı belirtilen raporda kredi büyümesinin konut ve taşıt hariç bireysel krediler lehine gerçekleştiği kaydedildi.

KOBİ kredi büyüme hızında da yılın ilk yarısına göre net bir hızlanma göze çarptı. TL mevduat büyümesi TL kredi artış hızının gerisinde kalırken, yabancı para mevduat büyümesi ise yabancı para kredi büyümesinin üzerinde gerçekleşti ve buna bağlı olarak sektörde swap yolu ile fonlama kullanımı yükseldi.

AK YATIRIM

Kurum araştırma kapsamındaki bankalar için toplam net kârın üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda neredeyse yatay kalmasını öngördü. Raporda temmuz ayında faiz indirimlerinin yeniden başlamasıyla şirketler açısından pozitif başlayan üçüncü çeyrekte bankaların performansının genel olarak yılsonu öz kaynak kârlılığı hedeflerinin gerisinde kaldığı vurgulandı. Rapora göre devam eden makro ihtiyati tedbirler ve faiz indirim hızındaki yavaşlama, net faiz marjı genişlemesini sınırladı. Ayrıca, tahsili gecikmiş alacaklardaki hızlanma, risk maliyetleri üzerinde baskı yarattı.

Her ne kadar ücret ve komisyon gelirlerindeki olumlu trend sürse de birçok bankada enflasyonun üzerinde artan operasyonel giderler bu olumlu etkiyi büyük ölçüde törpüledi.

GARANTİ BBVA YATIRIM

Kapsamındaki bankalar için kurum çeyreklik bazda yüzde 5 kar büyümesi öngördü. Çeyrek özelinde öne çıkan 3 başlık “Kredi mevduat makasında 2,5 puan genişleme, net faiz marjında 45 baz puan artış, faizlerin düştüğü dünyada bankaların kısa vadeli swap kullanımlarını artırmaları, karşılık giderlerinde ve risk maliyetlerinde yükselmenin devam etmesi” olarak sıralandı. Kurum raporunda enflasyon görünümünde son ayda yaşanan bozulmanın, faiz indirim beklentilerini ve boyutunu bir miktar törpülediği belirtilirken yüzde 60 TL mevduat payı hedefi ise fonlama maliyetlerinin aşağı gelmesini sınırladığı vurgulandı.

YAPI KREDİ YATIRIM

Kurum takibindeki bankaların net karında çeyreksel yüzde 6 artış, yıllık olarak ise yüzde 58 artış öngördü. Üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 10 TL kredi büyümesi hesaplayan kurumun raporunda net faiz marjlarında TL kredi-mevduat makasındaki iyileşme ve TÜFE’ye endeksli tahvillerden artan katkı kaynaklı yaklaşık 50 baz puan artış görmeyi beklediği yer aldı. Rapora göre ticari & kur & swap sonuçlarında ise artan swap maliyetleri ve azalan ticari kazançlar kaynaklı düşüş yaşanacak. Raporda artmaya devam eden takibe girişler nedeniyle kredi karşılıklarında artış, komisyon gelirlerinin ise güçlü kalmaya devam etmesi öngörüldü.

ZİRAAT YATIRIM

Kurum raporunda takibindeki bankaların 3. çeyrekte toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 oranında artarak 87,2 milyar TL’ye ulaşmasını öngördü. Söz konusu kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 66’lık artışa işaret ediyor. Raporda bu çeyrekte de karlılığı desteklemesi beklenen net ücret ve komisyon gelirlerinin ortalamada düşük onlu seviyede artması beklentisi yer alırken faaliyet giderlerinde artışlar gözlense de komisyon gelirlerine olan oranında normalleşme eğiliminin sürmesi öngörüldü.

ICBC YATIRIM

Takip ettiği bankaların toplam net karının üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 3, yıllık olarak yüzde 62 artacağını tahmin eden kurum TL kredi-mevduat makasında iyileşmenin, marjları desteklediğini kaydetti. TCMB’nin faiz indirimleriyle birlikte kredi getirilerinde çeyreklik hafif bir daralma gözlendiği yer alan raporda fonlama maliyetlerindeki iyileşmenin kredi getirilerindeki gerilemeden daha yüksek gerçekleştiği ve sonuç olarak, TL kredi-mevduat makasının beklentilere paralel iyileşme gösterdiği vurgulandı.

ÜNLÜ&CO

Araştırma kapsamındaki bankaların üçüncü çeyrekte toplam 91 milyar TL net kâr açıklayarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artış yaşaması tahmin eden kurum TL kredi-mevduat makasındaki iyileşmeyle, net faiz marjında 45 baz puan genişleme öngördü.