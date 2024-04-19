Bayraktar’dan “İliç” sonrası madenciliğe devam mesajı

Mehmet KAYA / ANKARA



13 Şubat’taki İliç felaketinin motivasyona darbe vurduğunu ancak hedeflere ulaşmak için inançla çalışacaklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madenlerin denetimi için yeni bir koordinasyon mekanizması önerdi. Bayraktar kömür üretimini de artıracaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 Şubat’ta İliç’te ABD ve Kanada merkezli SSR Mining’in sahibi olduğu Anagold tarafından yürütülen Çöpler altın madeninde yaşanan felaketin ardından “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu”nda konuştu. Kömürder tarafından düzenlenen organizasyonda Bakan Bayraktar, 13 Şubat’taki felaketin motivasyona darbe vurduğunu ancak stratejik olarak belirledikleri hedeflere ulaşmak için inançla çalışacaklarını söyledi. Bayraktar, kömür üretiminin artırılmasına yönelik çabaların da süreceğini belirtirken, madencilik denetiminde yeni bir koordinasyon mekanizması önerdi.

Konuşmasının iki ayrı bölümünde İliç Çöpler altın madeni felaketine değinen Bakan Bayraktar madencilere “üretime devam kararlılığı” vurgusu yaparak şunları söyledi: “Gerek enerji, gerek tabii kaynaklar alanında konuya bütüncül ve kapsamlı baktığınızda ülkemizin ekonomik çıkarının, itici gücünün burası olduğunu vurguladım. 13 Şubat’taki hadise bizim motivasyonumuza enerjimize darbe vurmuş gibi gözükse de hala ilk günkü inanç ve motivasyon içerisinde inanıyorum ki; Türkiye ekonomisi yeraltı zenginliklerini en kısa sürede ekonomisine katarak yoluna çok daha güçlü devam edebilecek.”

Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı önleme kararlılığını vurgulayarak, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu politika çerçevesinde ülkemizin kaynaklarını, yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda geliştirerek gelecek nesiller için kullanmakta kararlıyız. Yerli kömürden altına, nadir toprak elementlerinden bor madenine kadar her alanda yatırımı, üretimi, istihdam ve ihracatı sürekli artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İliç’teki maden ocağında yaşanan kazada toprak altında kalan kişilere ulaşma çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Alparslan Bayraktar, sorumlular hakkında “devlet olarak” hesap sorulacağını belirtirken, yeni bir denetim mekanizması da önerdi. Bakan Bayraktar, “Yaşanan üzücü olayda ihmali, kusuru olan varsa bunun da hesabını devlet olarak soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bu üzücü olay madenlerdeki denetim süreçlerinde kurumlar arası eşgüdümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Maden sahaları işletme güvenliğine uygunluk açısından MAPEG tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çevresel etkiler açısından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetleniyor. Tüm bu denetim süreçlerinin ortak bir yapıda takip ve kontrol edilebileceği bir mekanizmanın kurulmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. Bu toplantının da bu anlamda bizlere katkı yapmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kömür üretimi artırılacak”

Türkiye’nin enerji ve madencilikte yüksek dış açık verdiğini hatırlatan Bayraktar, enerjinin 2/3’ünün, doğalgazın neredeyse tamamının, petrolün yüzde 92’sinin, kömürün de yüzde 40’ının ithal edildiğini vurguladı. Avrupa'nın sanıldığının aksine kömür üretimini artırdığını söyleyen Bayraktar “Elektrik üretiminin yüzde 36’sını, birincil enerji arzının ise yüzde 26’sını kömürden sağlıyoruz. 2022 yılında 39 milyon ton, 2023’te 41 milyon ton kömür ithalatı yaptık. 2022’de yerli kömür üretimini 105 milyon tonun üzerine çıkararak rekor kırdık ancak çok daha yüksek rakamlara ulaşmamız şart. 150 milyon ton üretim hedefine ulaşmak bizi çok daha ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

MAPEG 1,3 milyar TL ceza kesti

MAPEG’in 2023’te maden ruhsat sahalarında 8 bin 828 denetim yaptığını, 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası verdiğini, toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı alındığını belirten Bakan Alparslan Bayraktar, bu yıl 15 Nisan itibariyle yapılan maden ruhsat sahası denetimi sayısının da 3 bin 225’e ulaştığını açıkladı. Bayraktar, işletmeleri de iş sağlığı ve güvenliği alanında duyarlı olmaya davet etti.