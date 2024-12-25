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Bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi.

Haber Merkezi
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Bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi
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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 4, Kültür ve Turizm Bakanlığına 5, Sosyal Güvenlik Kurumuna 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 200, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 5, Diyanet İşleri Başkanlığına 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 4 daire başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü, 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez teşkilatına 13 şube müdürü ve taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 185 uzman ile 15 müşavir avukat, Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 5 şube müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı ile 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadroları ihdas edildi.

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