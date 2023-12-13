BDDK'dan 'enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon düzeltmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak.

Öte yandan kurum, bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağını duyurdu.