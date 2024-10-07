Bir içki grubuna daha zam geldi

2024 yılında peş peşe gelen zamlarla yükselen alkollü içki fiyatlarına bir zam daha eklendi.

Yüzde 5 ile 15 arasında zam bekleniyordu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, daha önce yaptığı açıklamalarda ekim ayının ilk haftasında yeni zamların geleceğini öngörmüş ve maliyet artışları nedeniyle yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir zam beklendiğini dile getirmişti. 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz'da yapılmıştı.