Bir sigara grubuna daha zam: En ucuzu 45, en pahalısı 57 lira

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

Zamlı fiyatların 9 Kasım itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Sigaraya zamda son fiyatlar

Dün ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.