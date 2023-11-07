Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuzu 52, en pahalısı 65 lira

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın yayınladığı listeye göre; Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira oldu.

Zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.