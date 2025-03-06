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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında, "İlk sigara zammı JTİ grubundan 8 TL" ifadelerini kullandı.

Dündar, ikinci sigara grubuna gelen zammı ise "Esse sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam devam ediyor" ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 8-9 TL arasında zam geldiğini belirtti.

Fiyatlar güncellendi

Son zamlarla birlikte, JTİ sigara grubundaki yeni fiyatlar şu şekilde:

- En pahalı sigara fiyatı: 91 TL

- En ucuz sigara fiyatı: 76 TL

Esse grubundaki yeni fiyatlar ise şöyle:

- En pahalı sigara fiyatı: 90 TL

- En ucuz sigara fiyatı: 70 TL

Sigara fiyatlarına yapılan zam, 6 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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