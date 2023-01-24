Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grev kararı Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Schneider Enerji Endüstrisi’nde aldığı grev kararı, Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay ertelendi.
Cumhurbaşkanı kararı ile Schneider Enerji Endüstrisi’nin Kocaeli'nde bulunan bir fabrikadaki grev kararı ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendi.
Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.