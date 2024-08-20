Bitcoin'de kara ağustos! Kayıplar sürüyor

Kripto para dünyası amiral gemisi Bitcoin'deki depremin ardından bir türlü toparlanamıyor. Ağustos ayının başında 48 bin 800 dolara kadar gerileyerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin daha sonra kısmen toparlanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Kayıp yüzde 11'i aştı

TGRT Haber'in aktardığına göre, ara ara keskin kayıplar yaşamaya devam eden Bitcoin alt coin piyasasına da paralel olarak düşüş yönünde etkiledi

Hisse senetlerinde ve altında üst üste gelen rekorlera rağmen kayıplarını toparlayamayan Bitcoin güvenli yatırım açısından şüpheleri kuvvetlendirdi.

Bitcoin ağustos ayı geneli incelendiinde yaklaşık yüzde 11 kayıp yaşadı. Bugün itibarıyla Bitcoin mart ayında ulaştığı 73 bin 798 dolarlık rekorun yüzde 21 altında hareket ediyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin bugün saat 08.45 itibarıyla 56 bin 428 dolardan (2 milyon 63 bin TL) işlem görüyor.

Ethereum ise aynı saatlerde 1.533 (90 bin 573 TL) dolar seviyesinde alıcı buluyor.