BMC, zırhlı araç üretimini Ankara’da yapacak

Mehmet KAYA /ANKARA (EKONOMİ) – Türk ortağı Tosyalı Holding olduktan sonra üretim ve yatırımlarında yeni planlamalara giren Türkiye-Katar ortaklığı BMC üretim yeri olarak Ankara’yı seçti. ALTAY tankı da şirketin Ankara Kazan daki tesislerinde üretilecek. Şirket burada tesis kurma çalışmalarını sürdürüyor.

BMC daha önce 2018’de ALTAY Tankı, 6x6 ve 8x8 zırhlı araç, insansız kara aracı ve sistemler üretmek üzere Sakarya’da üretim yapmak için proje bazlı destek almıştı. Geçtiğimiz Mart ayında da Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, EKONOMİ’ye BMC Power’in çeşitli tiplerdeki motor üretiminin Ankara’da yapılacağını duyurmuştu.

Resmi Gazetenin 15 Eylül günlü sayısında, 2018 tarihli proje bazlı teşvik kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Yeni kararla yatırım yeri Ankara ili olarak belirlendi. BMC’nin Ankara Kazan’da üretim tesis yatırımları sürüyor.

ALTAY Tankı üretimi, güç paketi temin sorunu nedeniyle uzun süredir askıda bulunuyor. Ayrıca BMC’nin projeyi üstlendikten sonra Sakarya’daki TSK’ya ait Tank-Palet Fabrikasının üretimde kullanılmak üzere şirkete tahsisi de siyasi tartışmalara neden olmuştu.

Ankara, BMC’nin de gelmesiyle, FNSS, MAN, Nurol, Türk Traktör, Hidromek, Bozankaya’dan oluşan sivil ya da askeri ağır taşıt üretiminde yeni bir markaya da ev sahipliği yapacak.