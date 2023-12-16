Borsada ilgi ‘yeni’den ‘eski’ye dönüyor

Borsada yeni yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği halka arz endeksi ve şirketleri son haftalarda performans düşüklüğü sergiliyor. Merkez Bankası verilerine de yansıyan yabancı yatırımcının girişi bankacılık endeksi başta olmak üzere borsanın gediklisi şirketlere ilgiyi artırıyor.

Türkiye borsası bu yıl yapılan halka arzlarda Avrupa’da birinci dünyada 10’uncu sırayı aldı 8 milyonu aşkın yatırımcının çoğu da her yeni halka iştahlı bir talep göstererek halka arz edilen şirketlerin de borsada iyi bir performans göstermesini sağladı. Ancak son günlerde işler değişiyor. Nitekim yabancı yatırımcının geçen hafta hisseye son yılların en güçlü girişini yapmasıyla birlikte bankacılık endeksi hızlı yükselirken borsaya hücum eden küçük ve yeni yatırımcının gözbebeği halka arz endeksi ve BİST100 dışı hisseleri barındıran BİSTÜMY endeksi geri kaldı. Yeni halka arzlarda da borsada işleme başladıktan sonra tavan sayısı da 1’e kadar indi.

Hatırlanacağı üzere özellikle pandemi sonrasında halka arzlar arttı ve düşük faiz ortamında alternatif getiri arayışıyla halka arzlara bireysel yatırımcıdan talep büyük boyutlara ulaştı. 2023 yılında şu ana kadar 53 şirket halka arzını tamamladı ve borsada işlem görmeye başladı. Yılın ilk aylarında yapılan halka arzlarda tavan serileri ve hisse senedi fiyatında artışlar çok hızlı yaşandı. Bireysel yatırımcı halka arzda alamadığı payları işlem başlayınca aldı, tavan serilerinde kazandıklarıyla piyasa analistlerinin deyimiyle ‘mutfak masrafını’ karşıladı. Seçim dönemindeki halka arzlar ise ya tek tavan gördü ya da hiç tavan göremeden geçirdi ilk günlerini. Haziranda yeni ekonomi yönetimiyle birlikte halka arzlar arttı ve tavan serileri 15’e kadar çıktı. Her hafta neredeyse 3 halka arz yapıldı kasım sonuna kadar da borsada diğer endeksler sıkıntı yaşasa da halka arz endeksi ve halka arz şirketleri güçlü performansını devam ettirdi. Ama TL varlıklara yeniden yabancı ilgisinin az da olsa başlaması işleri değiştirmiş görünüyor.

Bankacılık yüzde 9 kazandırdı, halka arz yüzde 5 kaybettirdi

Bu ay başında yapılan halka arzlarda en uzun halka arz serisi 6 tavan ile Şeker Yatırım’da. Diğer halka arz edilen şirketlerin borsada tavan serisi kısaldı ve bu hafta işlem görmeye başlayan Sur Tatil Evleri GYO tek tavan ile düne düşüşle başladı. Halka arz endeksi de bu ay yüzde 6,31, bu hafta ise yüzde 5’e yakın kayıp yaşadı. Buna karşılık bankacılık endeksi bu ay yüzde 12,5, bu hafta ise yüzde 9’un üzerinde getiri sağlamayı başardı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk priminde 300 baz puanın altına inilmesi, önceki gün Merkez Bankası haftalık verilerinde hisse senedi ve tahvile 1.5 milyar dolar seviyesinde yabancı yatırımcı gelmiş olması bu hareketi güçlendiren etkenler oldu. BİST30 endeksi de bu ay yüzde 1’e yakın bu hafta ise yüzde 1,3 getiri sağladı. BİSTÜMY yani BİS100 dışı hisseleri barındıran endekste bu ayki kayıp yüzde 6,2, bu haftaki kayıp ise yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.

Özellikle bu yıl halka arz edilen bazı şirket hisselerindeki hareketler ise dikkat çekiyor. 4 tavan serisi sonrası dün taban açılan Batı Ege GYO’nun yanı sıra ekim sonunda halka arz edilen ve yılın en büyük halka arzı olan TAB Gıda fiyatlamalarda halka arz fiyatının altını bile gördü. Bu yılki halka arzlarda gördüğü en yüksek fiyat seviyesinden gerilemeyen tek halka arz şirketi Grainturk Tarım. Onun dışında tüm halka arz şirketleri gördükleri zirve seviyesinden daha düşük fiyattan işlem görüyor.

Gelecek hafta için uzmanlar iyimser

Üst üste uluslararası yatırım bankalarından gelen olumlu raporlar, yabancı ilgisi ve CDS’teki gelişmelerle bankacılık endeksinin kuvvetli performansına sınai endeksinin de eşlik etmeye başlaması ise önümüzdeki günlerde farklı bir fiyatlama görüleceğinin de habercisi. Ayrıca dün akşam gelen Moody’s’den kredi notu ve görünüme dair güncelleme iyimser havanın daha da kuvvetlenmesini sağlayabilecek. Teknik analizlere göre BİST100 endeksinin önceki günkü performansı ile dolar bazlı grafiklerde 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 266 dolar seviyesinin yeniden üzerine yükselerek pozitif sinyaller vermesi gelecek hafta için oldukça iyimser bir zemin yaratıyor.

Gelecek hafta yılın son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek. Uzmanlar kasım toplantısında Merkez Bankası’nın verdiği sinyaller doğrultusunda yüzde 40 seviyesindeki politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5’e çıkarılmasını bekliyor. Seçim sonrasında Merkez Bankası yönetimi değişmesinden bu yana politika faizi 3 bin 150 baz puan artırıldı. Aralık ayında da faizin artması sonrasında Merkez Bankası’nın bir süre politika faiz artışlarına ara vermesini bekleniyor.