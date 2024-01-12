Yılın ilk haftasında yabancı TL varlık sattı, yerli dolar aldı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 5 Ocak ile biten haftada nette 300 milyon dolarlık hisse senedi, 45.9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satışı yaptı. Böylece 9 haftadır aralıksız TL varlıklara giriş yapan yabancı yatırımcı trendi ilk haftada mola verdi. Yine Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise 5 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 723 milyon dolar arttı.

Yabancı yatırımcılar 2023 yılını son 5 yılın aksine hisse senedi ve DİBS’te net alıcı pozisyonunda kapattı. Özellikle yılın son 9 haftası yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki net girişi 2 milyar dolara, DİBS’teki net girişi ise 1.5 milyar dolara yaklaşmıştı. Yılın ilk ve kısa haftasında Borsa İstanbul endeksleri de dalgalı bir seyir izledi. Merkez Bankası verileri bu kısa haftada yabancının 299.7 milyon dolar net hisse senedi satışı yaptığını ortaya koydu. Yabancının hisse senedindeki stok miktarı da 29 Aralık 2023'teki 29 milyar 536 milyon dolardan 5 Ocak haftasında 29 milyar 196,6 milyon dolara geriledi. DİBS'te de yapılan 45.9 milyon dolarlık net satış sonrası yabancının DİBS stoku 29 Aralık 2023 haftasındaki 2 milyar 637,3 milyon dolar seviyesinden 2 milyar 517,5 milyon dolara düştü. Şirket borçlanma senetlerinde ise yabancı yatırımcı geçen hafta 11.1 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece yabancının şirket borçlanma senetleri stoku 56.2 milyon dolardan 66.6 milyon dolara yükseldi.

Gerçek kişilerin dolar mevduatı 256 milyon dolar arttı

Haftalık para ve banka istatistikleri de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak arttığını ortaya koydu. Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 723 milyon dolar arttı. Bu artışta yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 5 Ocak haftasında dolar cinsi döviz mevduatını 256 milyon dolar arttırması etkili oldu. Gerçek kişilerin Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 96 milyon dolar artarken, kıymetli maden depo hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak 122 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 53 milyon dolar azalsa da Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 340 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde gerileme

Merkez Bankası haftalık verilerine göre geçen hafta hem net uluslararası rezervler hem de toplam rezervlerde kayıp yaşandı. Verilere göre Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 5 Ocak itibarıyla 2 milyar 689 milyon dolar azaldı. Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 32 milyar 259 milyon dolara geriledi. Net uluslararası rezervler 22 Aralık haftasında 40 milyar doları aşarak zirveyi görmüştü. Merkez Bankası toplam rezervleri de, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 139 milyar 612 milyon dolara indi. 5 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

KKM'de çözülme yeni yıla hızlı başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları 5 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 50 milyar lira gerileyerek 2 trilyon 576 milyar 458 milyon lira seviyesine geriledi. Böylece KKM hesaplarında 6 haftanın en hızlı çözülmesi gerçekleşti. Merkez Bankası yeni yılla birlikte TL kaynaklı kur koruma hesaplarının açılmayacağına yönelik kararını yayımlamıştı. Öte yandan haftalık verilere göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 707 milyon lira artarak 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 162 milyar 821 milyon lira azaldı.