Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri kabul testleri için hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23’te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildi.

Harp başlıklı füzelerin tasarım doğrulama testleri tamamlanarak kabul testleri için hazır hale gelen füzeler, bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlere tabi tutulup, akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak.

“Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız”

Gerçekleşen doğrulama testi kapsamında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını, artık füzelerin kabul testleri için hazır olduğunu bildirdi.

Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerin gerçekleştirileceğini belirten Görgün, “Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök Vatanın güvenliği savunma sanayiimize emanet.” ifadelerini kullandı.