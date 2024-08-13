Bu ilçede belediye çay ve simiti 5 TL yaptı

Yumurtalık Belediyesi’nin markalaştırdığı ve deniz kenarına kurulan ‘Güney Yıldızı’ büfelerinde vatandaşlara çay-simit 5 TL’den satışa sunuluyor.

Halkın alım gücünün düştüğü bu süreçte çay-simit hesabı yapılırken halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, “Halkımız her şeyin en iyisine layık. İlçe sakinlerimiz ve tüm misafirlerimiz için artık yeni şeyler yapılması gerektiğini bilerek, görerek hareket ediyoruz. Önce sahillerimizi temizledik. Vatandaşın rahat hareket edebilmesi için duşları, tuvaletleri yeniledik. Ailelerin nefes alabilmesi için plajlarda ‘Aile Alanı’ oluşturduk. Dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi, öğrencilerimizi, kadınları, çocukları düşünerek şimdi de bir çay bir de simit fiyatını 5 TL yaptık. Tüm hemşehrilerimiz ‘Güney Yıldızı’ büfelerinde denize karşı çaylarını yudumlayabilir, simitlerini gönül rahatlığıyla yiyebilir. Türkiye’de ilk ve tek olduğunu düşündüğümüz bu uygulamanın örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.



Simit ve çay satışlarının Ayas Merkez Sahil’de başladığına dikkat çeken Başkan Erdinç Altıok, “Simiti, çayı kim sevmez ki? Herkes sever, sever de son zamanlarda herkes yiyemez, içemez oldu. İşte tam da bu sebeple, herkes yesin, içsin diye Güney Yıldızı'nda çay-simit sadece 5 TL. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın desteğiyle uyum içerisinde belediyecilik hizmetlerini çeşitlendirdiklerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrıları doğrultusunda da halk için halkçı belediyecilik yapmaya devam edeceklerini, Güney Yıldızı Büfesi’nde vatandaşlar için yeni, sağlıklı, ucuz ürün sürprizleri hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.

Son zamanlarda simit-çay almak için bile zorlandıklarını belirten vatandaşlar ise halkın bütçesini düşünerek hareket eden, deniz kenarında çay-simit ikilisini ucuz şekilde sunan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok’a teşekkür etti.