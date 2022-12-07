Çalışma Bakanlığı: Asgari ücrette ortak beklenti 7 bin 845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücrete yönelik yaptırdığı araştırmanın özetini açıkladı. Yapılan açıklamada, ortak beklentinin net 7 bin 854 TL olduğu bilgisi yer aldı. Bakanlık açıklamasında araştırmanın Türkiye genelinde, Türk üretim yapısını ağırlıklı oranlarını yansıtacak şekilde örneklem seçildiği belirtildi.

Araştırmaya göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 536 TL, işverenin beklentisi 7 bin 50 TL olurken, genel kamuoyu beklentisi ise 7 bin 845 TL olarak belirlendi. Halen asgari ücretle çalışan işçilerin yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL olarak ölçüldü.

Asgari ücret artarsa işsizlik artar mı?

Bakanlık açıklamasında, asgari ücretin artırılacak olmasıyla birlikte işsizlik oranı da artar mı sorusunun yanıtları da kaydedildi. Buna göre, bu soruya genel ortalamada yüzde 55 işsizliğin artacağı yanıtını verdi. Kırılıma bakıldığında, işverenlerin bu soruya işsizliğin artacağı yönünde yanıt verenlerin oranı yüzde 68,8 olarak belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 60’ı temmuz ayında yapılan ilave artışı yeterli bulmadığını beyan etti. Katılımcılardan yüzde 10’u yeterli bulduğunu belirtti. Demografiye bakıldığında, araştırmaya katılanların yüzde 26,8’inin asgari ücretli olduğunu beyan etmesi dikkat çekti.

Asgari ücret açıklamalarını işveren işçiden daha fazla izliyor

Araştırmada, asgari ücretle ilgili açıklamaları takip düzeyi de belirlendi.

Buna göre işçilerinyüzde 80,4’ü açıklamaları takip ettiğini beyan ederken, işverenlerin yüzde 81,9’u açıklamaları takip ettiğini belirtti. Toplam kamuoyunda ise asgari ücret açıklamalarını takip oranı yüzde 79,5 olarak belirlendi.