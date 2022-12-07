Türk-İş, asgari ücret için taban rakamını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Komisyonda pazarlık bu sınırdan başlayacak" dedi.

Atalay, "Bu ülkenin 8 milyonu asgari ücretle geçiniyor, asgari ücret geçim ücreti oldu, bu sarmaldan çıkarmak lazım. Bugün komisyon asgari ücret için görüşmelere 7.785 TL olan açlık sınırından başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Asgari ücrete Komisyon karar verecek, oturup konuşacağız, uygun bir rakam olursa bizim için sorun yok, olmazsa o masada olmayız" ifadelerini kullandı.

Atalay, vergi düzenlemesi gerektiğine de dikkat çekti.

Öte yandan dün bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının 'teknik bir toplantı' olacağı belirtilerek basına kapalı gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Geleneksel olarak Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantılarında bakan ve başkanlar düzeyinde katılımla başlangıç oturumu yapılarak, kamuoyuna görüşler açıklanıyordu.

Türk-İş'in araştırmasına göre kasım ayında açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 10 bin 171 TL olarak açıklanmıştı.