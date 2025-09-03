Capital Economics'ten TCMB için faiz tahmini

  1. Ekonomim
Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ayki toplantıda 200 baz puanlık indirim beklediğini değerlendirdi.

Türkiye'de enflasyonun gerilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etme potansiyelini güçlendiriyor. Capital Economics'in analistlerine göre, bu durum önümüzdeki toplantıda büyük oranlı bir indirim beklentisini artırıyor.

Capital Economics'ten William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin Merkez Bankası'na faiz oranlarını daha da düşürme alanı sağladığını belirtti.

Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 33'e gerilemesi, fiyat artışlarındaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor.

Jackson, temel baskıların yumuşadığına ve bunun da önümüzdeki perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında büyük faiz indirimlerinin kapısını açık bıraktığına dikkat çekti ve bir hafta vadeli repo faiz oranında 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 41 seviyesine gerilemesini bekliyor.

