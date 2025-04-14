Cari açık şubatta 4,4 milyar dolar

Şubat ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 4,31 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, Şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar ABD doları ve 246 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar ABD doları açık vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.453 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.167 milyon ABD doları ve 2.006 milyon ABD doları olmuştur.

2025 yılı Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 15,2 milyar ABD doları, krediler 37,7 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,4 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar ABD doları olmuştur."