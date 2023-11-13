Cari işlemler dengesi için ekonomistler ne dedi?

Cari işlemler dengesi, eylül ayında 1,88 milyar dolar ile üç ay sonra yeniden fazla verdi. Cari dengenin ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu. Net hata ve noksan kalemi eylülde 208 milyon dolar oldu.

Ekonomistler açıklanan veriyi değerlendirdi:

Mahfi Eğilmez: Cari açık Eylül ayında 12 aylık olarak 51,7 milyar dolar oldu (OVP'de öngörülen GSYH'nin % 4,8'i.) Cari açık ve talep düşüyor, büyüme hız kesiyor.

Atilla Yesilada: Eylül'de ekonomide ufak bir cari fazla var, yani döviz girişi çıkışını aşmış. TCMB rezervleri ve kur hareketlerine bakarak, cari dengenin Ekim'de de fazla vermiş olması muhtemel. Kasım'da yüksek dış borç çevrimine karşın, kur kontrollü gidiyor

Barış Soydan: Faiz artırımları ve kredileri kısıtlayıcı önlemler sonrasında Türkiye ekonomisi durdu. Sanayi üretiminden sonra perakende satışlar da Eylül'de aylık bazda daraldı.

Mustafa Sönmez: Eylül cari dengesi 1,9 milyar $'a yakın fazla verdi. Tabii ki turizm sayesinde. Net turizm geliri 5 milyar $ buldu. Yine de 9 ayın açığı 41 milyar -$a yakın ve yıllık cari açık 52 milyar $ a yaklaşıyor. Turizm sezonu bitince, malum açık yine başlar. Yapısal bir defo

İbrahim Ünalmış: Eylül ayında 1.8 milyar dolar cari işlemler fazlası var. Cari fazla ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile uyumlu. Finans hesabından gelen 5.6 milar dolarlık giriş ile birlikte rezervlerde 7.6 milyar dolarlık artış meydana geldi. Net hata noksan sermaye girişi yönünde 0.2 milyar dolar.

Ocak-Eylül döneminde cari işlemler açığı 40.8 milyar dolar. Bu dönemdeki 28.6 milyar dolarlık sermaye girişi sonrası rezerv değişimi -10.9 milyar dolar. Bir başka deyişle, cari işlemler açığının 10.9 milyar doları rezervler yolu ile finanse edildi. Net hata noksan giriş yönünde 1.4 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 20.5 milyar dolarlık girişi vardı. Mevcut net hata noksan kabul edilebilir seviyede.

Burcu Aydın Özüdoğru: Eylül ayında $1,8 milyar cari fazla verildi. Altın/enerji hariç fazla $7,1 milyar. Bunda $5 milyar ile turizm gelirleri etkili oldu. Önümüzdeki 6 ayda turizm gelirleri düşecektir. Cari dengede, iç talep, emtia fiyatları ve AB’den talep belirleyici olacaktır.