'Carry trade' girişi 4-5 milyar doları buldu

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcılar 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan finansal sarsıntı sürecinde hızla çıkış yaptı. Ancak son haftalarda yeniden bir giriş yaşanmaya başladı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi İris Cibre, 19 Mart sonrası çıkış gözlenen carry trade kanalından yeniden girişlerin başladığını bu girişlerin 4-5 milyar doları bulduğunu belirtti. Cibre, çok kısa vadeli girişler gerçekleştiğini genellikle perşembe günü giren bu tarz çok sıcak paranın pazartesi 3 günlük swap faizi alarak çıktığını söyleyerek önceki dönemden farklı olarak tahvil ve hisseye de az da olsa giriş yaşanmasının olumlu olduğunu kaydetti.

İçerdeki para 20 milyar doları bulmuş olabilir

Pusula Portföy Yönetim Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi İris Cibre gazetecilerle bir araya geldi. Cibre, yeni dönemde carry trade girişlerinin Mayıs 2024’teki gibi olmadığını sadece bir günlük girişle 3 günlük swap faizi aldıklarını dile getirerek durumu şöyle özetledi: “Daha kötü giriyorlar. Perşembe günü swap yapınca 3 günlük swap faizi alıyorsun. Perşembe giriş cuma dolar pozisyonlarını kapatıyorlar. Pazartesi günü de swap faizini alıyorlar. Bu daha da sıcak para. Geçen senelere göre daha avantajlı olan şey ise tahvil ve hisseye de giriyor olmaları. Önceki dönem hisse ve tahvile girmiyor sadece carry trade yapıyorlardı. Şimdi hisse ve tahvile de giriş var. Herhalde 5-6 milyar dolar girmiştir. Merkez Bankası en dip seviyesinden yaklaşık 14 milyar dolar alım yaptı. İçinde ihracatçı dövizi ve DTH da var tabii. Ama 4-5 milyar dolarlık carry trade girişi yaptıklarını düşünüyorum. Bir de 19 Mart sonrası çıkamayan yabancı var. 20 milyar doları bulmuştur içerdeki yabancı parası.”

19 Mart öncesi de yabancı çıkışı ve yurtiçi yerleşiklerde döviz mevduat artışı yaşanmaya başladığını vurgulayan Cibre, “19 Mart tabuta çivi gibi oldu. Gelen yabancıya da ben kamikaze fonlar diyorum. Londra’dan BofA da geliyor ama çok düşük rakamlarla geliyor. Gelenler daha çok vur kaç sisteminde. İlk çıkan olmak için tetikteler” diye konuştu.

Yılsonu 12 trilyon lira büyüklük bekleniyor Toplantıda konuşan Pusula Portföy Genel Müdürü Aydın da yatırım fonlarında bir miktar yavaşlama olsa da büyüme trendinin devam ettiğini dile getirdi. Aydın, “Özel portföy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi 7.6 trilyon liranın üzerine çıkıyor. Yılsonunda bu rakamın 12 trilyon lirayı bulması muhtemel” diye konuştu.

Türkiye’nin yatırım fonları piyasasının hâlâ yüksek bir büyüme potansiyeli taşıdığına işaret eden Aydın, “Yani önümüzde hem derinleşme hem de çeşitlenme açısından geniş bir alan var. Türkiye hâlâ genç, dijitalleşmeye açık ve yatırım yapma iştahı olan bir nüfusa sahip. Finansal teknolojilerin yaygınlaşması, mobil platformlar üzerinden yatırım yapmanın kolaylaşması, bireysel yatırımcıyı daha etkin hale getirdi. Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH’ye oranın yüzde 18-20’erde olduğu düşünülürse gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor diyebilirim. Avrupa’da bu oranlar yüzde 110-120’lere kadar çıkıyor çünkü” diye konuştu.

Son çeyrekte hisse fonları öne çıkabilir

Aydın, global piyasalarda yaşanan gelişmelerin faiz politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin yatırım kararlarını etkilediğini söyleyerek sadece Türkiye’de değil ABD, Çin, AB’deki gelişmeler nedeniyle belirsizliğin daha fazla olduğu bir dönemde olduğumuzu kaydetti. Yüksek faiz ve enflasyon dönemlerinde para piyasası fonlarının tercih edildiğini söyleyen Aydın, yılın son çeyreğinde hisse fonlarının öne çıkabileceğini vurguladı.

Pusula Portföy Yönetimi’nin hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara portföy yönetim hizmeti vermek amacıyla 2023 yılı sonunda kurulduğunu kaydeden Aydın, 12 fonlarının ve yeni kurulmuş 3+1 GSYF ile 16 fonları ile yatırımcıya hizmet verdiklerini dile getirdi. Fonların 4 tanesinin TEFAS’ a açık 12 tanesi TEFAS’a kapalı fon olduğunu belirten Aydın, “Şu an için fon büyüklüğümüz 9.5 milyar TL civarında. Yılsonunda hedefimiz bu rakamı 20 milyar TL’ye çıkarmak. Bu rakama ulaşacak gibi görünüyoruz. İki yıl içinde 100 milyarlık bir fon büyüklüğüne ulaşma hedefimiz var. Sektörde de ilk 10 şirket içinde olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Portföy yönetim şirketleri ikiye katlanacak

Sermaye piyasalarında yatırımcının artan fon ilgisi portföy yönetim şirketi kuruluşlarını da arttırdı. Pusula Portföy Yönetim Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın, Nisan 2025 itibariyle sektörde hizmet veren portföy yönetim şirketlerinin sayısı 71’e ulaştığını ve bunlardan 60’ının aktif olarak piyasada olduğunu vurgulayarak ancak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin bekleyen 40-60 şirket bulunduğuna işaret etti.