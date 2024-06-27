ÇAYKUR duyurdu: Mayıs ayı yaş çay ödemeleri başlıyor
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), mayısta alınan yaş çay bedelinin üreticilere yarın ödeneceğini bildirdi.
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Mayıs ayı yaş çay bedeli yarın üreticilerin hesabına yatırılacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (ÇAYKUR) yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden 195 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.
Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı 3 milyar 317 milyon liranın, yarın üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.