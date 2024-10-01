ÇAYKUR ödemeleri başladı! Yaş çay paraları hesaplara geçti
ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemelerine başladı. Yapılan açıklamada ağustos ayında üreticiden alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
ÇAYKUR ödemeleri başladı. Üreticilerin paraları bugünden itibaren hesaplara geçiyor. Yapılan açıklamada üreticilerin yaş çay bedellerini çekebilecekleri kaydedildi.
1 milyar 719 milyarlık ödeme hesaplara geçti
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Üretici paralarını çekebilecek
Üreticileri paraları hesaplara dün itibariyle geçti. Yapılan açıklamada, üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.