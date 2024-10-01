ÇAYKUR ödemeleri başladı! Yaş çay paraları hesaplara geçti

ÇAYKUR ödemeleri başladı. Üreticilerin paraları bugünden itibaren hesaplara geçiyor. Yapılan açıklamada üreticilerin yaş çay bedellerini çekebilecekleri kaydedildi.

1 milyar 719 milyarlık ödeme hesaplara geçti

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Üretici paralarını çekebilecek

Üreticileri paraları hesaplara dün itibariyle geçti. Yapılan açıklamada, üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.