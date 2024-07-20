CEO’lar sigorta sektörü büyüme beklentilerini paylaştı: Güven yüzde 90'dan yüzde 75'e düştü

KPMG'nin sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ekonomik zorlukları ve operasyonel dönüşümü güvenle yönetmelerine yardımcı olacak rehber niteliğindeki “Sigorta Sektörü CEO Görünümü-2023" raporu yayımlandı. Sektördeki değişimler sürerken KPMG küresel çapta sigorta sektöründeki 128 CEO'ya gelecek 3 yıl içinde sektör ve ekonomik manzaraya ilişkin görüşlerini ve perspektiflerini sordu.

Rapora göre sigorta sektöründe görev yapan CEO'ların büyümeye dair güvenleri sağlam kalmaya devam etmekle birlikte bir önceki yıla göre nispeten azaldı. CEO'ların dörtte üçü (yüzde 75) sigorta sektörünün büyüyeceğine güven duysa da bu oran bir önceki ankette yüzde 90 seviyesindeydi. Bununla birlikte, bir bütün olarak küresel ekonomiye ilişkin iyimserlik yüzde 72'den yüzde 74'e yükseldi. Ancak CEO'ların yüzde 76'sı yükselen faiz oranları ve sıkılaşan ekonomik para politikalarının olası bir resesyonu uzatabileceğine inanıyor.

Büyümeye yönelik riskler açısından, CEO'lar siber suçu acil bir endişe kaynağı olarak belirtirken (yüzde 82), bunu müşterilerinin sigorta ürünleri alma kabiliyetini veya iştahını kısıtlayabilecek hayat pahalılığı (yüzde 79) yakından takip ediyor. Daha geniş bir stratejik perspektiften bakıldığında ise siyasi belirsizlik ve çığır açıcı yeni teknolojiler, sigorta sektöründe büyümenin önündeki en önemli iki tehdit olarak öne çıkıyor. Sektörde önümüzdeki 3 yılda büyümeye yönelik risk sıralaması şu şekilde oluştu

En önemli yatırım aracı yapay zeka

Sigortacılık CEO'larının üçte ikisi (yüzde 65) mevcut koşullar ışığında büyüme stratejilerini hâlihazırda uyarladıklarını ve kalan üçte biri (yüzde 35) de bunu yapmayı planladıklarını söylüyor. Daha fazla CEO, yeni teknolojileri satın almaya daha fazla sermaye yatırımı yaptıklarını söylerken (yüzde 60, 2022'ye göre yüzde 6 puan arttı), daha azı iş gücünün beceri ve yeteneklerini geliştirmeye daha fazla yatırım yaptıklarını söylüyor (yüzde 40, bir önceki ankette yüzde 46).

Teknoloji konusu, CEO'ların büyümeyi teşvik etmek için operasyonel önceliklerine de yansıyor. CEO'lar, şirketlerini modernize etme, verimliliği artırma, süreçleri kolaylaştırma ve daha müşteri odaklı bir yaklaşım sağlamaya dönük çalışmalarının merkezine teknoloji ve dijitalleşmeyi koyuyor. Daha fazla bağlanabilirlik ve otomasyona yönelik çalışmaların yanı sıra üretken yapay zekâ (gen AI) yoğun ilgi gören bir alan haline geldi. Yapay zekâyı entegre eden bir dizi platformun ön plana çıkmasıyla birlikte, sigortacılık CEO'larının neredeyse dörtte üçü (yüzde 73), ekonomik belirsizliklere rağmen üretken yapay zekânın şirketleri için en önemli yatırım fırsatı olduğunu söylüyor.

Yapay zekânın önündeki en önemli bariyer etik zorluklar

Araştırmaya göre yapay zekâ muazzam bir fırsatlar sunsa da başarılı bir şekilde geniş ölçekte uygulanabilmesi önünde aşılması gereken engeller var. Bariyerler konusunda CEO'lar tarafından işaret edilen en büyük endişe etik zorluklar ki katılımcıların yüzde 52'si bunları oldukça zorlayıcı olarak görüyor. Bu alandaki düzenleme eksikliklerini engel olarak görenlerin oranı da aynı şekilde yüzde 52'yi buluyor. Güvenlik ve uyumluluk, çalışanlar arasında benimsenme, teknik beceriler ve uygulama yetenekleri ve zaman/maliyet gibi diğer hususlar da engel olarak görülüyor, ancak bunların daha yönetilebilir olduğu değerlendiriliyor.

Endişelerinin başında siber suçlar geliyor

CEO'lar, üretken yapay zekânın yarattığı siber güvenlik risklerinin farkında. CEO'ların yüzde 85'i siber saldırıların tespit edilmesine yardımcı olabileceği ve aynı zamanda düşmanlar için yeni saldırı stratejileri sağlayabileceği için bunun "iki ucu keskin bir kılıç" olduğu konusunda hemfikir. Mücadele edilmesi çok zor olabilecek yeni saldırı içerikleri, kötü amaçlı yazılımlar ve kimlik avı materyalleri oluşturmak için üretken yapay zekâdan yararlanan platformlar hâlihazırda mevcut. Bu nedenle, sigorta şirketleri siber savunmalarını yapılandırmak için önemli zaman ve enerji harcamaya devam ediyor. Anket, siber suç ve siber güvenliğin 2023 yılında CEO'ların endişeleri listesinin başında yer aldığını ortaya koyuyor.

ESG, stratejilerin artık vazgeçilmez bir parçası

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gündemi de CEO'lar tarafından kurumsal stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak giderek daha fazla kabul görüyor. Sigorta CEO'larının yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72), ESG'nin değer yaratmanın bir aracı olarak işlerine tamamen dâhil edildiğini söylüyor. Artan yasal gerekliliklere rağmen, liderlerin yüzde 75'i yeni raporlama standartlarını karşılayabilecek kabiliyet ve kapasiteye sahip olduklarına da inanıyor.

ESG stratejilerin kilit bir yönünü oluşturan kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik (IDE) konusunda ise CEO'ların yüzde 79'u şirketlerinde daha fazla sosyal hareketliliği teşvik etme sorumlulukları olduğunu kabul ediyor. Yüzde 75'i C-düzeyinde daha fazla cinsiyet eşitliği sağlamanın kurumlarının büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, “Jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle karakterize edilen ortamda sigorta sektöründeki CEO'lar bir dizi zorluk ve fırsatla karşılaşmaya devam ediyor. CEO'lara göre, devam eden bölgesel gerilimlerden kaynaklanan siyasi belirsizlik, önümüzdeki üç yıl içinde kurumsal büyümeye yönelik en büyük tehdit haline gelirken bunu çığır açan yeni teknolojiler ve faizler takip ediyor. Bu durum, operasyonel riskler ve teknoloji riskinin listenin başında yer aldığı 2022 yılından bu yana bir değişime işaret ediyor. Geçen süre içerisinde dünya daha belirsiz bir yer haline geldi. Enflasyon ve faiz oranları yükseldi. Bu faktörler bir araya geldiğinde, sigorta CEO'larının çoğunluğu önümüzdeki yıllarda büyümeden emin olsa da rakamlar 2022'ye kıyasla azaldı.” dedi.