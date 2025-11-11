CERTILOOP/Eroğlu: Plastik vergisi ödemek istemeyen artık belgesini Türkiye’den alacak

MERVE YİĞİTCAN

Akreditasyon sürecini tamamlayarak Mart 2025 itibarıyla talepleri almaya başlayan CERTILOOP, böylece bu belgelendirmeyi yapan dünyadaki ikinci kurumu oldu. İngiltere ve İspanya’ya ihracat yapan firmaların ‘plastik vergisi’ ödememek için daha önce bu belgeyi sadece Belçika’daki bir kuruluştan almak zorunda olduklarını belirten CERTILOOP Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, “Artık firmalar gönderdikleri ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş olduğunu Türkiye’de belgeleyebilecek. Böylece geri dönüştürülmüş kısım için ton başına 450 Euro’dan vergiden kurtulacaklar. Bu verginin yakın zamanda tüm Avrupa’ya yayılacağı düşünüldüğünde Türk ihracatçıları için önemi giderek daha da artacak” dedi.

Yurtdışından firmalar da başvuruyor

Eroğlu, “Türk ihracatçılarına vergi anlamında büyük kolaylık sağlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre ihracatçı firmalar sertifikalandırılmış ürünler sayesinde, sadece İngiltere ve İspanya’ya ihracat özelinde, toplamda yaklaşık 170 milyon Euro’luk bir vergiden kurtulma şansına sahip oluyor” ifadelerini kullandı. Şimdilik iki ülkede başlayan uygulamanın yakında diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağını kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti: “Şu anda bu ürünlere vergi konuluyor ancak ileride Avrupa’nın yeni ambalaj mevzuatı gereği içinde geri dönüştürülmüş malzemelerin olmadığı ürünlerin Avrupa’ya girişi komple yasaklanacak. Firmalar 2030 yılına kadar geri dönüşebilir ambalaja geçmek ve ürünlerindeki bu geçişi sağlamak zorunda. Biz bu sertifikayı verecek olan ikinci kurumuz. Türkiye’de olmasından çok önemsiyoruz. Şu ana kadar 100’den fazla firma başvurdu, bunların 25’ini belgelendirdik. Hatta bize başvuranlar arasında Belçika’dan da firmalar var. Şu anda İngiltere ve İspanya’ya ihraç ettiği ürünün içinde yaklaşık 1.500 ton plastik olan yaklaşık 1.500 Türk firması var. Konunun önemi önümüzdeki dönemde daha da anlaşıldığında ciddi potansiyel olacağını düşünüyoruz.”