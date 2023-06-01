Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın dünkü rekor yükselişin ardından 1.317 lira seviyesini test etti, piyasaların açılmasıyla birlikte 1.307,79 lira seviyesinde bulunuyor. Ons altında düşüş sürüyor. Altının onsu, 1.957 dolar. Çeyrek altın, 2.160 liraya yükseldi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.306,97 TL
Çeyrek altın 2.159,51 TL
Yarım altın 4.319,07 TL
Tam altın 8.637,36 TL
Cumhuriyet altını: 8.797,75 TL
ABD Doları: 20,77 TL
Euro: 22,18
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